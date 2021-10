Residência pega fogo após família deixar fogão à lenha aceso no interior do Acre

Uma casa de madeira pegou fogo na manhã desta segunda-feira (11), na rua Raimundo Carneiro de Lima, no bairro Aeroporto Velho, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. A suspeita é que o incêndio tenha iniciado por uma fogão à lenha que havia sido deixado aceso pela própria família.

Segundo informações de populares, eles perceberam que a casa começou a pegar fogo e iniciaram um mutirão para jogar água, na tentativa de conter o incêndio, pois as chamas estavam quase chegando em outras residências também de madeira.

No entanto, o fogo acabou consumindo toda a estrutura da residência. Não há informações de feridos, pois, no momento do sinistro toda a família tinha saído de casa. Vizinhos ainda acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou muito tarde e só conseguiu apagar o restante das chamas no local. O laudo sobre as causas do ocorrido ficará pronto daqui 30 dias.