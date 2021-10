Salário de Maju Coutinho dobra com ida ao ‘Fantástico’; saiba os valores

Maria Júlia Coutinho, a Maju, foi escalada para substituir Tadeu Schmidt no Fantástico, após o apresentador ser escolhido para ficar a frente do Big Brother Brasil 22. Com isso, o salário da jornalista dobrou, de acordo com Carolina Stramasso, do PopLine. Agora, Maju vai receber R$ 120 mil por mês.

De acordo com informações de André Romano, do Observatório da TV, o valor é a mesma quantia que Poliana Abritta recebe. Maria Júlia vai ocupar o lugar de Tadeu no final deste ano. Já quem fica no lugar da jornalista é César Tralli, que vai apresentar o Jornal Hoje, além de manter seu posto na Edição das 18h, da GloboNews.