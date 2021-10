Seca: Rio Acre permanece em alerta máximo e relatório prevê chuvas abaixo do esperado para os próximos dias

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas divulgou o relatório hidrometeorológico com previsões para os dias 7 e 13 de outubro. Para estes dias, o prognóstico do Satélite de referência indica previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 55mm para região Oeste e até 25mm para região Leste, onde as chuvas devem ocorrer abaixo do esperado para o período.

Os dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) mostram que as chuvas para este período estão dentro dos padrões climatológicos, assim como a temperatura, que ficará acima da média apenas no sudeste do Amazonas, mas nas demais áreas da Amazônia Legal, a temperatura ficará próxima da média histórica, incluindo o Estado do Acre.

Nível do Rio Acre

Ainda de acordo com o relatório, a Bacia do Rio Acre registra redução de nível na leitura desta manhã de terça-feira, 7, exceto em Porto Acre e Rio Branco, que registraram elevação. O Rio Acre permanece em alerta máximo em Assis Brasil, Brasiléia, Porto Acre e Rio Branco, pois segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas.