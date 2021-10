Sejusp e Iapen instalam equipamentos e torre de comunicação em Manoel Urbano

A comunicação, via Rádio amador, entre as forças de segurança pública do Acre que, até então, era inviável na cidade de Manoel Urbano passa, a partir de agora, a funcionar. Recentemente, o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Iapen, instalou uma torre de comunicação bem como alguns equipamentos na altura do trevo do município murbanense.

Segundo consta, a torre cobre um raio de 60 quilômetros. Essa comunicação poderá ser feita entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e PRF que utilizam o Rádio e fazem parte do chamado Sistema integrado. Além das forças de segurança, tal comunicação também abarcará o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Para Francisco de Assis, Diretor do presídio de Sena Madureira, trata-se de um avanço importante. “A instalação desses equipamentos e da torre nos garante comunicação do local 24 horas. Quando estivermos, por exemplo, levando algum reeducando para audiência em Manoel Urbano ou fazendo verificação dos reeducandos que usam a tornozeleira eletrônica poderemos nos comunicar com outras cidades, caso necessário. Fica o nosso agradecimento ao Governo do Estado por mais essa ação relevante na área da segurança pública”, frisou.

O abrigo para guardar os equipamentos foi construído com a participação de apenados do presídio de Sena Madureira.

Fotos: ContilNet