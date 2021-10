Seleção Feminina vai encarar a Austrália em dois amistosos em outubro

Esta será a segunda oportunidade que a equipe entrará em campo após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Em setembro, a técnica sueca Pia Sundhage comandou o time nacional em dois jogos preparatórios diante da Argentina, na Paraíba, acumulando duas vitórias – por 3 x 1, em Campina Grande, e 4 x 1, em João Pessoa.

Após dois anos, Brasil e Austrália voltam a se enfrentar. O último encontro entre as duas seleções foi no Mundial de 2019, na França, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos — vitória australiana por 3 x 2. Com a Copa América de 2022 no horizonte, Pia Sundhage terá mais uma oportunidade de testar a equipe em jogos preparatórios.

Com foco na realização do Mundial de 2023, a Austrália se prepara, juntamente com a Nova Zelândia, para receber pela primeira vez uma edição da competição. Será a primeira vez que o Brasil estará em solo australiano desde que o país da Oceania, que faz parte da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês), foi eleito uma das sedes.Feminina