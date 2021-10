Senador pede aval do concurso Embrapa ao Governo Federal

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária pode estar perto de realizar um novo concurso Embrapa. O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) solicitou que o Governo Federal autorize a nova seleção.

A informação é da Agência Senado, após pronunciamento do parlamentar.

Para isso, Rodrigues solicitou o aval do concurso Embrapa ao Ministério da Economia, pasta responsável pelas autorizações de concurso.

Segundo a Agência Senado, o parlamentar ressaltou que a instituição é muito importante para o desenvolvimento da produção agrícola do Brasil. Ainda segundo Rodrigues, é pelo resultado das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa que o Brasil consegue alimentar mais 15% da população mundial.

Outro ponto que o senador destacou foi o reconhecimento dos pesquisadores brasileiros já foram premiados por vários paíse. Além disso, 17 deles constarem entre os mais “influentes nas pesquisas agropecuárias do Planeta”.

“O governo federal precisa acordar para que seja autorizado esse concurso, para que a Embrapa possa prover seus quadros com profissionais do mais alto padrão técnico e científico. Este é um grito de alerta. Temos conversado com vários pesquisadores da empresa e há um brado, há um grito para que esse problema seja resolvido o mais rapidamente possível, porque estamos perdendo quadros expressivos da pesquisa nacional”, disse Rodrigues.