Senadora Mailza participa da abertura da Feira de Economia Solidária no CEASA

Nesta quinta-feira, 28, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou da abertura da IV Feira do Feirante da Economia Solidária, no Central de Abastecimento (Ceasa), em Rio Branco.

A senadora elogiou a qualidade dos produtos produzidos na zona rural da capital acreana e destacou o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico – SAFRA – na pessoa do secretário Eracides Caetano.

“Parabenizo todos os feirantes de Rio Branco e, neste momento, destaco meu comprometimento com o setor agrícola, destinando emendas para recuperação de ramais, aquisição de equipamentos e assistência técnica. Nosso estado é rico e nossa gente merece produzir com apoio e a qualidade necessária para alimentar nosso povo. Além da geração de novos negócios, um dos principais objetivos da feira dar oportunidade de as pessoas conhecerem e comprarem os produtos com preços acessíveis”, disse Mailza.

Comprometida com o fortalecimento da agricultura e geração de renda aos produtores rurais, a senadora Mailza já viabilizou mais de R$ 31 milhões para agricultura familiar, compra de caminhões, equipamentos agrícolas, melhoria dos ramais e assistência técnica do produtor rural no Acre. Recentemente, garantiu R$ 18 milhões em emendas para recuperação de ramais em todo estado.

Estavam presentes o diretor de Economia Solidária, Fernando Guedes, o representante da Unisol Brasil, Carlos Omar, o superintendente de federal de Agricultura no Acre, Fernando Bortolozzo – representando a ministra Tereza Cristina, o diretor de cooperativismo do Ministério da Agricultura, Marcio Madaleno, vereadores e secretários municipais.

IV Feira Solidária em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (Safra), em parceria com a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários – UNISOL Brasil, a feira será realizada nos dias 28, 29 e 30 (quinta, sexta e sábado) a IV Feira em Homenagem ao Dia Nacional do Feirante e III Encontro de Mulheres da UNISOL Brasil. O evento ocorre na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa) e reúne cooperados da economia solidária e produtores rurais do município.