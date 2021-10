Soldado de 19 anos morre em quartel do Exército durante treinamento

Soldado do Exército Militar, Wanderson Holanda, de 19 anos, morreu nessa quinta-feira (21/10), durante treinamento no quartel em Maranguape, Fortaleza (CE).O rapaz é filho de Pedro Miguel, vereador do município Capistrano. As informações são do portal Diário do Nordeste.

“O Comando da 10ª RM e o da 16ª Cia PE estão prestando todo o apoio à família do militar. As circunstâncias que envolveram a irreparável e precoce perda estão sendo devidamente apuradas”, afirmou a corporação, em nota. Segundo a reportagem, testemunhas alegam que Holanda tenha sido assassinado por outro militar, que teria batido a cabeça da vítima contra uma pedra. A Polícia Civil do Ceará afirmou que as circunstâncias da morte estão sendo apuradas. “Conforme relato do Boletim de Ocorrência (BO), um homem de 19 anos passou mal durante um treinamento do Exército Brasileiro, quando foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para uma unidade hospitalar, onde foi a óbito”, disse.

Leia mais em G1, clique AQUI!