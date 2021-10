Subsídios de R$ 2,4 mi também entrarão na mira da CPI do Transporte Público em Rio Branco

A presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte público de Rio Branco, vereadora Michelle Melo (PDT), concedeu uma entrevista ao ContilNet para falar a respeito do andamento da Comissão.

A CPI visa investigar as elevadas tarifas propostas pelas empresas prestadoras do serviço. A proposta é pedir todas as planilhas de custos, subsídios e tarifas para as empresas.

Segundo a vereadora, atualmente a comissão está na fase de oitivas e aguardando documentos que foram solicitados. “Foi dado um prazo de 10 dias, que já se esgotou e não foi entregue. Eles pediram mais 5 dias e estamos aguardando”, explicou Michelle.

O subsídio de R$ 2,4 milhões ao sistema de ônibus urbanos, sancionado pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas) também entrará na mira da CPI nos próximos dias, segundo Michele que detalhou os próximos passos das investigações na entrevista. Confira:

