Suposto caso entre Luan Santana e Lucas Lucco é verdade? Cantor abre o jogo e choca com revelação

Um suposto caso secreto entre Luan Santana e Lucas Lucco tem chocado a internet desde que foi divulgado por meio de um perfil do Instagram, em setembro. Segundo um insider apurou, supostamente os sertanejos teriam passado anos se encontrando às escondidas e uma amizade colorida teria nascido daí, inclusive com sentimentos de ambas as partes.

“Esses dois cantores em 2013 eram bem amigos, frequentavam até academia juntos e tudo mais… Como já sabemos que o L0u4n S4nt$na adora fazer umas brincadeirinhas se&uaix com outras pessoas… E na época, em dezembro de 2013, ele e esse outro cantor que vamos intitular como Lucco, gostavam muito de dormir juntos e pel4dos na mesma cama, coisa de best friends mesmo né mores? Antes era para ser apenas uma brotheragem… Porém o sentimento foi aumentando e eles fincaram um relacionamento que durou mais de 4 anos!”, chegou a revelar o insider.

As informações tomaram medidas desproporcionais e inundaram a internet, que começou a questionar a veracidade dos fatos e, como Luan Santana e Lucas Lucco não fizeram questão de se pronunciar, o mistério ficou no ar. Enquanto Lucco seguia curtindo seu filho, Luan aproveitou para assumir um novo relacionamento com uma blogueira mineira, tendo inclusive ido conhecer a sua família.

No entanto, após muitos questionamentos, Lucas Lucco decidiu abrir o jogo sobre a relação. Afinal de contas, o suposto romance entre Luan Santana e Lucas Lucco é verdade? Confira abaixo.

Lucas Lucco revela relacionamento com Luan Santana

Lucas Lucco colocou um ponto final em todos os questionamentos do suposto romance intenso que teria vivido ao lado de Luan Santana há alguns anos que, segundo um insider, só pararam devido ao seu casamento. Em um jogo de perguntas e respostas com seus fãs no Instagram, o cantor sertanejo recebeu o questionamento: “Lucas, o que você tem a dizer sobre a fofoca envolvendo você e Luan Santana?”

Sem papas na língua e na vontade de acabar logo com toda essa história, Lucas Lucco disparou: “Vou falar pra vocês um negócio. Se eu gostasse de homem vocês já estariam sabendo há muito tempo. Vocês não me conhecem, não. Hoje eu estou casado, graças a Deus, com um filho lindo”.

Luan Santana não chegou a se posicionar sobre o caso. O cantor sertanejo anunciou um namoro recentemente e muitos internautas (e haters) acreditaram ser para ‘despistar’ sobre o suposto caso com Lucco.