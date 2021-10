Tenente Ivanise Pontes, de Sena Madureira, conclui curso de Negociador Policial no Espírito Santo

Atuando no 8º BPM de Sena Madureira, a 1ª Tenente Ivanise Pontes concluiu recentemente o curso de negociador policial promovido no Estado do Espírito Santo pelo Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar. Com isso, ela é a segunda operadora de segurança do Acre a formar-se em um curso dessa natureza, sendo a primeira mulher.

Antes de ingressar efetivamente no treinamento, a Tenente Ivanise Pontes foi submetida a um processo seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, compreendendo três etapas: Teste de influência, teste de elevação do estresse e entrevista pessoal.

Nesta segunda-feira (25), já em solo Acreano, a Tenente concedeu entrevista à Rádio Difusora de Sena Madureira, e demonstrou muita satisfação em ter concluído, com êxito, o curso de negociador policial. “Sem dúvida foi uma experiência ímpar e marcante. Esse curso requer muito preparo psicológico. Fomos submetidos as mais variadas situações de elevado estresse. Esse curso visou despertar nos alunos a necessidade de estarmos preparados para atuar em ocorrências de alta complexidade como, por exemplo, ocorrências com reféns localizados, com artefatos explosivos ou no tocante a suicídios”, destacou.

Ela relembrou um determinado momento da preparação em que estava há 25 horas sem dormir e foi submetida a uma simulação para que pudesse negociar a liberação de uma criança. “O caso simulado dizia respeito a um homem que mantinha sua filha de apenas 4 meses sob a mira de uma arma branca e a todo momento ameaçava tirar a vida dessa criança. Não obstante pegou uma panela com água quente e ameaçava jogar a criança dentro. Pra mim foi uma das simulações mais complexas em que tivemos que atuar. Valeu muito a pena. Foram 30 dias de elevado estresse, cansaço físico, emocional, mas o objetivo maior foi alcançado que é prestarmos um serviço de excelência à população acreana”, frisou.

De acordo com o coronel Paulo César Gomes, Comandante-geral da PM no Acre, a Tenente Ivanise Pontes é a única negociadora policial em atividade no Estado. “A capacitação profissional de nossos policiais tem sido um dos principais investimentos que o governo do Estado tem feito para melhorar a oferta de segurança pública a sociedade acreana”, disse em entrevista à Agência de Notícias do Acre.

A Tenente Ivanise Ponte está lotada no 8º BPM que engloba Sena, Manoel Urbano e Santa Rosa, entretanto, já se colocou à disposição do comando da PM para atuar em outros Municípios em caso de necessidade.

Veja fotos:

*cedidas