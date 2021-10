Vendedor, operador de telemarketing e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quarta-feira

O ContilNet separou nesta quarta-feira (27), três oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para vendedor, operador de telemarketing e tutor presencial de enfermagem. Além disso, a Fecomércio também disponibiliza vagas de estágio em diversas áreas.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Vagas de estágio na Fecomércio/AC: A Federação do Comércio do Acre disponibiliza vagas de estágio nas áreas de educação física (quatro vagas/período 5º/manhã e tarde); história (duas vagas/período 5º/manhã e tarde); administração (uma vaga/período 5º/manhã); direito (duas vagas/período 6º/manhã); contabilidade (duas vagas/período 5º/manhã e tarde); enfermagem (três vagas/período 5º/manhã e tarde); nutrição (uma vaga/período 5º/manhã); engenharia civil (uma vaga/período 6º/tarde); recursos humanos (uma vaga/período 3º ou 4º/tarde). Interessados devem enviar currículo para [email protected].

– Vendedor: experiência na área de vendas, ensino médio completo, informática básica, boa comunicação e dinamismo. Entregar currículo no e-mail [email protected].

– Operador de Telemarketing: Telemarketing receptivo de vendas de peças automotivas. Realizará o atendimento de clientes online, via chat ou telefone para sanar dúvidas e ajudar nos procedimentos de uso de manuais.

– Tutor presencial – Curso de Enfermagem: Fazer acompanhamento da turma, lançar frequência, aplicar atividades em sala de aula e provas, incentivar os alunos aos estudos, acompanhar o desenvolvimento do portfólio. É preciso ter Pós Graduação e/ou Especialização, além de boa comunicação, habilidades com Redes Sociais, planejamento, automotivação e resiliência.