Venezuela x Brasil: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem do jogo desta quinta

Soteldo, ex-jogador do Santos, que hoje defende o Toronto FC, é uma das principais esperanças da Venezuela. Otero, ex-Atlético-MG e Corinthians, estava na lista de pré-convocados, mas ficou fora da relação final.

A Seleção vem com novidades para essa partida. A principal delas é a estreia do lateral-esquerdo Guilherme Arana. Campeão olímpico no Japão, o jogador do Atlético-MG entrará no lugar de Alex Sandro.