Vídeo: carro com placa boliviana causa acidente com moto em Epitaciolândia

Um acidente envolvendo um carro de placa boliviana e uma moto durante a manhã desta quarta-feira, dia 27, em Epitaciolândia, deixou o condutor da motocicleta com ferimentos em uma de suas pernas. Tudo foi gravado por sistema de segurança localizado na Avenida Internacional.

As partes envolvidas não foram identificadas, devido o Ciretran não ter sido acionado. Segundo foi levantado, o acidente ocorreu quando um motorista que estava em um veículo de placa boliviana, acessou uma rua no momento em que o motociclista passava.

A moto que ia sentido boliviano, bateu na lateral do veículo, fazendo com que o condutor caísse na avenida, sofrendo um corte no joelho direito. Foi relatado por terceiros que, o motorista ficou no local até a chegada de uma ambulância com socorristas do SAMU.

O condutor da moto, apenas identificado pelo apelido de “Tuquinha”, recebeu os primeiros socorros e levado ao hospital de Brasiléia, onde passou por atendimento e ficou em observação, sendo liberado em seguida.

Não se sabe ainda se o motorista se responsabilizou pelos danos causados ao condutor e da motocicleta.

