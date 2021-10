Vídeo de pastor depilando fiéis em “ato profético” viraliza; assista

No entanto, não foi divulgado, por exemplo, se as mulheres foram curadas de alguma doença após o procedimento espiritual, ou se alcançaram a graça prometida. O que, aparentemente, fica claro nas imagens, é que todas elas participam de forma voluntária do ato.

Segundo informações, as imagens teriam sido gravadas durante um culto religioso pentecostal em Gana, um país do continente africano.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!