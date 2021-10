Vídeo mostra momento em que policial que atua na Força Nacional é baleada em tentativa de roubo

Uma policial militar de Mato Grosso do Sul que atua na Força Nacional de Segurança Pública foi baleada na noite desta sexta-feira (1º), no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho (RO), ao reagir a uma tentativa de roubo.

A policial à paisana, estava de folga. Junto com o filho ela caminhava pelas ruas do bairro, quando foi abordada por um suspeito em uma moto. O crime foi registrado por câmeras de seguranças. Veja as imagens AQUI!

A policial que é da cidade de Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul, e tem 36 anos, conseguiu sacar a arma, uma pistola, e trocou tiros com o bandido.

Ela foi baleada na perna esquerda e o ladrão fugiu sem levar nada. A policial foi levada para um hospital em Porto Velho e está fora de perigo, segundo a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

O filho da policial não se feriu.

Segundo a PM de Mato Grosso do Sul, existe a suspeita de que o suspeito também teria sido baleado, mas ele conseguiu subir na mote e fugir.