Vídeo: muro desaba sobre funcionário de obra, que tem pernas esmagadas

Um operário de 41 anos ficou ferido após parte do muro de uma obra desabar sobre ele na Rua 4-B, em Vicente Pires, na manhã desta quinta-feira (21/10).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem sofreu diversas escoriações pelo corpo e apresentava ferimentos nas pernas. Vídeo mostra bombeiros imobilizando as pernas do rapaz. Confira:

De acordo com relatos de testemunhas, um maquinário da obra atingiu acidentalmente o muro, que desabou acertando o funcionário.

Apesar de estar consciente e orientado, o homem foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Doze militares e três viaturas atuaram no socorro à vítima.