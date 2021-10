Vitorioso como empresário no Acre, George Pinheiro enfrenta câncer: “Hoje nós trocamos o Hotel, pelo Hospital”

Um dos empresários mais bem sucedidos do Acre, George Teixeira Pinheiro, executivo da rede hoteleira Irmãos Pinheiro, em Rio Branco, e presidente da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), a mais importante entidade do comércio no país, está enfrentando um câncer de próstata. O próprio empresário fez questão de revelar a doença a seus amigos e colaboradores, nas redes sociais, onde conta as fases do tratamento.

Na sua última postagem, o empresário escreveu o seguinte: “Hoje nós trocamos o Hotel, pelo Hospital, mas já fizemos o que tínhamos que fazer. Uma Biopsia, para ter uma avaliação definitiva, e aí, sim, com novas tecnologias, um remédio específico e individual. Com a proteção do Grande Arquiteto do Universo nos protegendo sempre, dará tudo certo!! E a presença aqui do Fabricio Muniz Pinheiro e do Getúlio Pinheiro, dará tudo certo!!”.

Amazonense de Boca do Acre, George Teixeira Pinheiro mudou-se com a família ainda jovem, onde seguiu os passos de seu pais, Inácio Pinheiro e dona Neuza, já falecidos, na área comercial. Assim, se tornou pioneiro na área de hotelaria no Acre, com a fundação do Hotel Inácio, a partir do qual montou uma empresa forte com a geração de mais de 100 empregos diretos, ao lado do irmão Getúlio, de quem é sócio.

Articulado, é um dirigente empresarial que presidiu entidades da classe no Ace e Brasil a fora, chegando a presidir – e ser reconduzido até o final de 2021 – a maior empresa do empresariado nacional, a partir da qual passou a viajar ao redor do mundo representando os empresários brasileiros em eventos internacionais.

Surpreendido com a doença, mesmo assim, não recuou. Buscou tratamento em clínicas especializadas, mas continua trabalhando e focado na recuperação, em meio ao apoio de familiares e amigos. O empresário sabe que sua história de vida é um exemplo para as próximas gerações e, por isso, não se abate e mostra que é possível, sim, se vencer uma doença traiçoeira como o câncer.