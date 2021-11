11 alimentos que nunca devem ser colocados na geladeira; você pode adoecer se fizer isso

É comum que grande parte das pessoas coloquem todos os alimentos na geladeira, acreditando ser esta a melhor opção para a conservação, sem saber que, na verdade, não é.

Deixar alguns alimentos na geladeira pode não ser muito bom para sua conservação. Abaixo estão alguns deles, que não devem ser colocados no eletrodoméstico.

1- Pão

Para livrar dos insetos ou até mesmo para fins de conservação, grande parte das pessoas guardam os pães na geladeira. Mas guardá-los neste local faz com que esse alimento resseque mais rápido. O ideal é colocar dentro de um porta pão em temperatura ambiente.

2- Melão

Essa fruta é amada por muita gente e faz muito bem para a saúde. Mas, de acordo com a Good Housekeeping, ele não deve ser colocada na geladeira antes de ser cortado. O mais indicado é por os melões no eletrodoméstico apenas depois de tirar a primeira fatia, e embrulha-los em plástico filme.

3- Banana

Elas são frutas bastante amadas e podem ser utilizadas em diversas receitas. Mas a cuidados a serem tomados quando se trata de sua conservação. Não é indicado, por exemplo, colocá-las ainda verdes na geladeira, pois elas ficarão pastosas e pretas, e ainda podem perder seus nutrientes.

4- Tomate

De acordo com Harold McGee, em seu livro On Food and Cooking, colocar os tomates dentro da geladeira danifica a membrana interna da fruta, alterando o sabor e a textura. Isso faz com que os tomates percam o sabor, o que os torna aguados e verdes. O melhor a fazer é deixar em temperatura ambiente.

5- Batata

Segundo informações divulgadas através do site FSA, quando são armazenados na geladeira, o amido da batata é convertido em açúcar. Assados ​​ou fritos, esses açúcares se combinam com o aminoácido asparagina e produzem a acrilamida química, que é considerada prejudicial à saúde.

Além dos listados acima, há outros alimentos que não devem ser colocados na geladeira, tais como: bolos, café, mel , cebola, alho e abacate.