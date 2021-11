21 Fotos incríveis que mostram o verdadeiro tamanho destas criaturas raras

A Terra é um planeta cheio de estranhas e maravilhosas criaturas e lugares, que por vezes vemos coisas realmente fora do comum. Até mesmo de pessoas! Confira a seguir 21 fotos incríveis que provam a existência de alguns seres fantásticos. Temos a certeza de que esta lagarta Diabo Chifrudo é realmente um “Chenipan”, a lagarta de Pokémon, é um deles. Mas como pode uma lagarta crescer até 15 cm de comprimento? Com certeza você não iria querer que este espécime estivesse na janela da sua casa. Felizmente, esta espécie é muito comum apenas na América do Norte. No final da sua fase de lagarta, esta aparência de monstro se transforma em uma verdadeira borboleta, após um longo período de mudança.

Uma “montanha” e a sua amada Hafþór Júlíus “Thor” Björnsson é um desportista islandês, ator e ex-jogador de basquete que pratica desportos de força. Em 2018 ganhou os títulos de Homem Mais Forte do Mundo, o Homem Mais Forte da Europa e o Clássico Arnold Strongman. Esta “montanha” vive na Islândia com a sua mulher. Com um peso incrível de mais de 200 quilos, esta criatura humana de 2 m de altura faz qualquer pessoa que esteja ao seu lado parecer muito pequena. Isto inclui a sua esposa Kelsey Henson e o homem por trás deles nesta foto (embora ele esteja a alguns metros de distância ao fundo).

Imenso Num dia muito calmo, você e o seu amigo foram pescar e beberam algumas cervejas. De repente, esta coisa começa a se aproximar lentamente do seu barco, ficaria definitivamente com a boca aberta, se não tivesse um ataque cardíaco na mesma hora. A baleia-azul (Balaenoptera musculus) tem um comprimento de corpo até 33 metros e uma massa corporal de até 200 toneladas, a baleia azul é o animal mais pesado conhecido do planeta. Esta espécie está espalhada em todos os oceanos da Terra. Na imagem podemos ver que esta baleia azul é três vezes maior do que o tamanho do pequeno barco. Pode crescer até aos 29,9 metros de comprimento e pesar até 330.000 libras quando adulto.

Caranguejo bizarro O ladrão-de-coqueiros (Birgus latro), também conhecido como ladrão de coco é um crustáceo (Crustacea) pertencente à família dos caranguejos eremitas (Coenobitidae), que pertence à ordem Decapods (Decapoda). É irônico porque os caranguejos eremitas podem ter o tamanho da palma de uma mão. Eles, por outro lado, pesam até 9 quilos e podem crescer um pouco mais de um metro de perna a perna. A boa notícia é que estas criaturas não atacam em áreas com uma elevada população humana. Portanto, não entre em pânico, isso reduz o risco de se deparar com um.

Uma raposa com asas ou um morcego? Os morcegos frugívoros (Pteropodidae) são uma família de mamíferos da ordem dos morcegos (Chiroptera). A família compreende cerca de 40 gêneros com quase 200 espécies. Se retirassem as suas asas de 1,5 metros, o morcego gigante pareceria mais uma raposa do que um morcego. Têm o mesmo pelo castanho-ouro de raposa com o focinho e as orelhas pontiagudas. Infelizmente, estes gigantes são ameaçados por caçadores furtivos e humanos fruticultores, uma vez que se alimentam principalmente de fruta.