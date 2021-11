3 receitas de caldo de quenga para uma refeição quentinha

Depois de Pabllo Vittar espalhar por aí o conceito de “amor de quenga“, é hora de testar na cozinha o caldo de quenga (ou caldo de kenga). A receita mineira, tradicional no município de Salinas, inclui ingredientes tradicionais dos caldos e aparece como uma opção para quem adora uma refeição quentinha.

Veja abaixo três receitas que o Metrópoles separou e escolha a que mais combina com você!

Caldo de kenga de Kauã Oberhuber

Ingredientes

– 300g de mandioca cozida

– 250g de frango desfiado

– 800ml de caldo do cozimento do frango, ou água, para bater a mandioca (se achar que ficou muito grosso, pode adicionar mais água)

– 100g de bacon

– 100g de calabresa

– 1/2 lata de milho

– 1 pimenta de cheiro

– 1/2 cebola picada

– Alho a gosto

– Sal e temperos a gosto

– Azeite ou óleo para refogar

Modo de preparo

Pré-aqueça uma panela em fogo baixo, adicione o azeite e deixe esquentar. Coloque o bacon e a calabresa e deixe fritar um pouco. Em seguida, adicione também a cebola, o alho, o sal e outros temperos. Mexa e deixe refogar. Inclua o frango desfiado e o milho, mexa e reserve.

No liquidificador, bata a mandioca cozida com o caldo do cozimento do frango. Despeje o creme na panela, ajuste os temperos e mexa mais uma vez. Deixe aquecer e sirva!

Caldo de kenga da chef Nani Negrelli

Ingredientes

– 1kg de mandioca

– 500g de mandioquinha

– 500g de cenoura

– 1 peito de frango (500g, em média)

– 1 cebola picada

– 2 dentes de alho

– Azeite para refogar

– 1 colher (chá) de açafrão da terra (cúrcuma)

– Sal a gosto

– Salsa e cebolinha a gosto

Modo de Preparo

Aqueça uma panela de pressão, coloque um pouco de azeite e refogue a cebola. Adicione o peito de frango em pedaços grandes para selar. Depois, acrescente um pouco de água (suficiente para cobrir o fundo da panela) e deglacear o fundo do frango que ficou “grudado” na panela.

Adicione o alho picado, a mandioca, a mandioquinha e a cenoura picados. Coloque sal e o açafrão da terra e complete com água até cobrir.

Feche a panela e cozinhe por 30 minutos depois que pegar pressão. Depois de 30 minutos, abra a panela, retire o frango (e guarde o líquido), desfie e reserve.

Bata no liquidificador, ou processador, os legumes junto com o caldo que ficou na panela. Se necessário, adicione um pouco de água para ajudar a bater. Volte o caldo batido para a panela, junte o frango desfiado, acerte o sal e adicione salsa e cebolinha a gosto. Sirva quente!

Caldo de quenga da Dona Dirce

Ingredientes

– 600g de mandioca descascada e cozida

– 1 xícara (chá) de frango cozido e desfiado

– 1 gomo de linguiça calabresa defumada picada

– 1 tomate sem pele picado

– 1/2 xícara de chá de salsinha/cebolinha picada

– 1/2 cebola média picada

– 3 dentes de alho amassados

– Sal a gosto

– Pimenta-do-reino a gosto

– Água do cozimento da mandioca o suficiente

– 4 colheres de sopa de azeite

Modo de Preparo

Em uma panela em fogo alto, coloque o azeite e a calabresa picada e deixe fritar. Adicione o alho e a cebola e refogue. Inclua o frango desfiado, mexa, coloque também o tomate e mexa novamente. Reserve.

Bata a mandioca no liquidificador com a água do cozimento da mesma. Não existe uma quantidade exata, adicione de acordo com seu gosto.

Aqueça a panela com a mistura de frango, calabresa, tomate e temperos e despeje a mandioca batida nele. Mexa e coloque o sal e a pimenta-do-reino. Caso queira incluir outros temperos, essa é a hora. Deixe ferver até chegar na consistência que você deseja. Finalize com salsinha picada, mexa e sirva.