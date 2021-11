A Fazenda 13: Dayane pede desculpas para Rico após rasgar jaqueta

Após Rico Melquiades descobrir que Dayane Mello havia rasgado sua jaqueta com uma faca, a peoa resolveu conversar com o Fazendeiro da semana. Ela pediu desculpas para o ex-MTV logo após Aline Mineiro e Bil Araújo finalmente revelarem que ela foi a responsável por estragar a roupa.

“A Aline voltou? Ok. Eu também voltei faz quatro dias e todas as minhas atitudes foram julgadas por um público. O que as pessoas agora querem julgar ou excluir não vai modificar minha vida, porque eu sou muito mais forte que isso. Tu sabe perfeitamente a minha história e já passei por muita coisa como você. Podem fazer o que quiser, eu vou manter a minha postura e o meu pensamento sobre cada um como eles pensam de mim. É muito fácil apontar o dedo”, iniciou Dayane.

“A mesma coisa que senti hoje de ‘Ah meus Deus, a jaqueta. Foi ela, quanto ódio e não sei o quê’ é a mesma coisa quando comprei briga de você com todo mundo, tá entendendo? É muito fácil as pessoas falarem e não se botarem na posição do outro quando não acontece com você”, disparou a modelo.

“É isso. Agora, faltam três semanas e não é questão de exclusão, eu tô bem. Eu falo de você porque você foi a única pessoa que me feriu e me machucou”, continuou. Rico então interrompeu: “Eu lhe feri e machuquei porque você que criou isso. Eu não lhe feri e machuquei em atitudes”, disse. “Eu te humilhei e machuquei? Te fiz sentir um cocô?”, questionou Dayane.

Rico então respondeu: “Me fez sentir. Falou que ninguém me suportava, que ninguém gosta de mim. Você falou isso”, relembrou. “Foi na roça? Então, eu retiro isso. Se isso te fez sentir pequeno, me desculpa. Ninguém falou isso de mim e eu também me sinto pequena, tá entendendo? Ninguém falou e eu me sinto. O que eu tenho que resolver é com você. Daqui pra frente, qualquer palavra que eu for usar com você vou medir porque não vou te humilhar”, respondeu Dayane.