Acreano é destaque no The Voice Brasil e entra para o time de Carlinhos Brown

O acreano Gustavo Matias, de 22 anos, foi uma das grandes atrações do The Voice Brasil na noite desta quinta-feira (4).

Ele é natural de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Cantando a música italiana Nessun Dorma, o acreano teve duas cadeiras viradas, de Carlinhos Brown e Claudinha Leite.

“É a voz mais esperada desta temporada. Quem faz isso é disciplinado e estudioso”, disse Brown, que foi escolhido por Matias.

O jovem, que está classificado para a próxima fase do programa, é estudante de Física e faz parte do Conservatório de Música em sua cidade e do Grupo Garotos do Sótão.