Adolescente é picado por escorpião durante prova do Enem

Um adolescente que fazia as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passou por um grande susto na tarde deste domingo (28/11) na capital goiana. O estudante de 17 anos foi picado na perna por um escorpião amarelo em plena sala-de-aula. O aluno passa bem.

O fato ocorreu nas instalações da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGO) na Praça Universitária. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. O jovem foi medicado e encaminhado ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT).

