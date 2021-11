Andressa Suita e Gusttavo Lima tomam decisão e voltam a morar juntos em mansão; saiba tudo

Andressa Suita, que havia se separado de Gusttavo Lima em outubro de 2020, colocou sua mansão à venda em Goiânia. Dessa forma, ela que se reconciliou com o cantor e esta morando com ele, pede R$ 13 milhões pelo imóvel. Atualmente, a famosa se divide entre o apartamento e residência do sertanejo. O fim da relação parece não ter ser mantido por muito tempo. Afinal, os pombinhos já foram flagrados em algumas oportunidades e em clima de romance. “Nada mudou. Estamos iguais desde sempre. Está tudo bem entre a gente”, revelou a musa.

A beldade disse em entrevista à Sabrina Sato, em fevereiro, que não costuma rotular a relação. “Eu casei, então construí imagem de mãe e esposa. Então as minhas vontades eram vontades do meu marido. E as minhas foram ficando, Andressa foi se anulando então isso aconteceu”, assume.

Andressa Suita e Gusttavo Lima tem uma grande história juntos

Gusttavo Lima que pediu o divórcio e alegou o desgaste da relação, deixando Andressa surpresa, esta que passou por dias conturbados. No entanto, viu todo o processo de forma positiva. “A pandemia me trouxe muitas coisas e uma delas foi esse lance do meu casamento, que teve esse contratempo, mas eu vi que foi tão necessário porque eu amadureci tanto como mulher e antes eu colocava uma dependência da minha felicidade no meu marido, no Gusttavo, e eu vi que hoje eu vi que eu tenho que ser feliz por mim. Para meus filhos serem felizes. E ele também viu isso”, falou.

Andressa Suita também revelou que a pandemia da Covid-19 e ficarem tanto tempo juntos pesou bastante no desentendimento de ambos. Sendo assim, defendeu: “A gente era feliz, teve um contratempo ali, a pandemia, muito tempo em casa, convive demais. Marido sempre fazendo show e de repente só em casa e aí aconteceu, mas não foi negativo pra mim. Amadureci muito como mulher e vi como sou forte”.