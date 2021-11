Angélica celebra aniversário de Eliana e volta no tempo: ‘Direto do baú’

Eliana está completando 48 anos nesta segunda-feira (22) e ganhou uma homenagem de Angélica em suas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, a esposa do apresentador Luciano Huck relembrou um vídeo antigo com a aniversariante direto do túnel do tempo. “Li, fui direto no baú do tempo procurar um video nosso! Olha esse que eu achei! Amiga de longa data. Desejo amor, saúde e muita felicidade!”, desejou à apresentadora.

Eliana também g anhou uma homenagem da amiga de carreira, Xuxa . Em uma publicação no Instagram, a ‘rainha dos baixinhos’ compartilhou imagens das duas mais jovens e no começo da carreira, além de desejar felicidades no aniversário.