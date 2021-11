Bolsonaro fez duas exigências para se filiar ao PL; Saiba quais

A novela da filiação de Jair Bolsonaro (sem partido) no PL (Partido Liberal) ganhou um novo capítulo nesta quarta (24). O presidente da República fez duas exigências. Saiba quais são.

Bolsonaro faz exigências ao PL

Jair pediu ao partido do político condenado Valdemar da Costa Neto que seu ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, seja candidato a governador pelo estado do Rio de Janeiro.

O presidente também exigiu que seu ex-ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, seja candidato ao Senado por São Paulo.

Segundo fontes consultadas pelo DCM, as exigências de Jair foram aceitas pelo partido de Valdemar da Costa Neto.

O partido e o presidente fizeram as pazes em 23 de novembro. Anunciaram a data de filiação para o dia 30.

Evento de filiação acontecerá em Brasília, segundo informou a assessoria de imprensa.

No comunicado enviado para a imprensa, a legenda declarou que a data foi fechada em reunião entre o chefe do poder executivo federal com o presidente nacional do Partido Liberal.

Esse encontro entre os dois não foi registrado oficialmente.

É a segunda vez que a sigla anuncia a filiação do presidente da República.

Em 10 de novembro, Valdemar publicou um vídeo anunciando a chegada do governante para o dia 22 deste mês. Porém, Costa Neto e Bolsonaro discutiram feio e resolveram cancelar o ato.