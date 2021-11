Boom de namoros online através do Tinder, Badoo e Omegle

Durante os últimos anos, o mundo tem assistido a um aumento vertiginoso da popularidade em todo o mundo de sites e apps de namoro online. Uma das razões mais óbvias para essa subida de popularidade é a pandemia do coronavírus, devido à qual bilhões de pessoas perderam a oportunidade de se encontrar e se comunicar offline do jeito que faziam antes. No entanto, esse está longe de ser o único fator responsável pelo crescimento das plataformas em todo o mundo. Antes mesmo da pandemia, os sites e apps de relacionamentos, bem como os bate-papos por vídeo online, já vinham aumentando o seu número de usuários consistentemente.

Por que o namoro online no Brasil (e no mundo em geral) está se desenvolvendo tão ativamente? Podemos citar várias razões:

Pouco tempo disponível. Nos dias atuais, as pessoas têm pouco tempo para começar um relacionamento offline, para encontrar pessoas em “dates” e testar compatibilidade, mudar a sua agenda e hábitos para se adaptar a outra pessoa e assim por diante. Tudo é mais simples, mais conveniente e mais rápido na internet. Acessibilidade da internet. Se, no início dos anos 2000, apenas os habitantes de grandes cidades em países desenvolvidos tinham acesso estável e rápido à internet, agora ela está em todos os lugares. Hoje, até a velocidade da internet móvel é muitas vezes equivalente à velocidade da internet por cabo e o custo de acesso geral é muito mais baixo. Segurança de comunicação na internet. Para muitos, este é um dos fatores mais importantes, especialmente para mulheres. Nem todas as pessoas estão preparadas para encontrar de repente pessoas na vida real. Na web, você tem a oportunidade de conhecer melhor uma pessoa antes do encontro. Mas, atenção, isso não significa que você deve baixar a guarda, ainda existem golpistas na internet que irão aproveitar sua ingenuidade.

Mas a principal vantagem do namoro online é a liberdade de passar qualquer fronteira geográfica. Você pode conhecer e se comunicar com pessoas de quase todo o mundo e, mesmo que você não saiba falar outros idiomas, isso não é um problema. Muitos sites já desenvolveram recursos de tradução de mensagens para o idioma desejado e, se o site que você gosta ainda não fez isso, você pode sempre usar um normal tradutor online e se comunicar.

Serviços de namoro online mais populares no Brasil

O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, com mais de 200 milhões de pessoas vivendo no país em 2021, um número sempre crescente. Por um lado, isso aumenta as chances de você conhecer alguém especial e ter um relacionamento incrível. Mas, por outro lado, esse número tão grande é um obstáculo. Se você vive em uma cidade grande e lotada, então você sabe do que falamos, a quase inexistente comunicação humana, a individualidade, com todo mundo tentando fazer sua vida por conta própria. Tentar iniciar uma conversa com alguém desconhecido termina na maior parte dos casos com um olhar desconfiado e a outra pessoa fugindo o mais rápido possível. Poucas pessoas estão prontas para se encontrar no mundo real, essa é a verdade. Mas na internet a situação é completamente oposta.

Sites e apps de relacionamentos no Brasil: Tinder, Badoo e outros

A plataforma de namoro online Tinder foi fundada em 12 de setembro de 2012. Desde então, tem mostrado taxas de crescimento impressionantes. Se em 2015 a receita do serviço foi de US $47 milhões, em 2020 esse valor subiu para US $1,4 bilhões. O número de usuários também está crescendo rapidamente. Em 2015, o Tinder tinha apenas cerca de 300 mil usuários ativos, mas em 2020 o número chegava a 6,2 milhões.

Outro site de namoro online muito popular para brasileiros é o Badoo. O serviço é semelhante ao Tinder, embora tenha alguns recursos extra que marcam a diferença. Curiosamente, em 2019, o Badoo entrou no Top 3 dos desenvolvedores mais rentáveis, ficando atrás apenas do Tinder e do Bumble.

Tinder e Badoo são os grandes players no mercado de namoro online, mas estão longe de ser os únicos. Existem dezenas de outros sites e aplicativos no Brasil que podem ajudá-lo a encontrar sua alma gêmea:

Happn — um aplicativo que informa quando outros usuários do Happn estão perto de você.

— um aplicativo que informa quando outros usuários do Happn estão perto de você. POF — uma plataforma que é boa em combinar parceiros com base na sua compatibilidade.

— uma plataforma que é boa em combinar parceiros com base na sua compatibilidade. be2 — não apenas um aplicativo de namoro, mas uma agência de namoro real que seleciona o par perfeito de acordo com um teste de personalidade.

— não apenas um aplicativo de namoro, mas uma agência de namoro real que seleciona o par perfeito de acordo com um teste de personalidade. Solteiros50 — uma plataforma de busca de parceiros para pessoas de meia-idade e idosos.

— uma plataforma de busca de parceiros para pessoas de meia-idade e idosos. Amor e Classe — um aplicativo de namoro que se assemelha funcionalmente a uma rede social, com perfis completos de usuários que você pode visitar e com quem pode interagir.

A escolha é realmente enorme e qualquer pessoa pode encontrar um site que se adequa a suas necessidades e requisitos. Mas isso quer dizer que você deve se limitar a sites e aplicativos de namoro clássicos? Nós achamos que não. Por isso, aconselhamos que você considere experimentar uma alternativa popular, as roletas de bate-papo

Bate-papos por vídeo populares: Omegle, Bazoocam e outros

O Omegle, primeiro bate-papo web da história, foi lançado na primavera de 2009 e rapidamente se tornou super popular. O princípio do site é extremamente simples: ele conecta usuários de forma aleatória e permite que eles se comuniquem sobre qualquer tópico por mensagens ou em um bate-papo por vídeo. Os usuários não precisam se cadastrar nem preencher perfis com informações pessoais, adicionar fotos, nem nada dessas coisas comuns em sites clássicos. Um clique e você já está conversando com uma nova pessoa. É fácil.

Após o rápido crescimento da popularidade do Omegle em 2009 e 2010, houve um ligeiro declínio quando apareceram dezenas de alternativas. No entanto, com o surto da pandemia do coronavírus no mundo, a situação voltou a mudar em favor das plataformas de bate-papo por vídeo.

No início de 2020 o número mensal de usuários do Omegle raramente ultrapassou 2,5 milhões de pessoas. Seis meses depois, esse número triplicou e atingiu 7,5 milhões de usuários. Agora, o Brasil está em terceiro lugar em termos de volume de usuários do Omegle, com 4,8 milhões de usuários por mês. Apenas os Estados Unidos, com 12,7 milhões, e a Índia, com 16,8 milhões, estão à frente do Brasil.

Mas as alternativas ao Omegle são excelentes e, algumas delas, oferecem recursos ainda mais interessantes e funcionais:

Bazoocam — bate-papo por vídeo com mini-jogos online e função de streaming (transmissão de vídeo), principalmente com conteúdo para adultos.

— bate-papo por vídeo com mini-jogos online e função de streaming (transmissão de vídeo), principalmente com conteúdo para adultos. OmeTV — um simples bate-papo na web com filtros de gênero e geográficos, bem como tradução automática de mensagens para o idioma selecionado.

— um simples bate-papo na web com filtros de gênero e geográficos, bem como tradução automática de mensagens para o idioma selecionado. Omegle Brasil — uma das melhores Omegle alternative e bate-papos por vídeo para homens, já que o omeglebrazil.com os conecta exclusivamente com mulheres.

— uma das melhores e bate-papos por vídeo para homens, já que o omeglebrazil.com os conecta exclusivamente com mulheres. Chatroulette — a alternativa mais parecida com o Omegle. Entre as suas características mais interessantes está o sistema de moderação por Inteligência Artificial. Ela bloqueia automaticamente usuários que violam as regras do site.

Esta definitivamente não é uma lista completa pois existem dezenas de populares bate-papos por vídeo no mundo. O seu número de usuários é, em muitos casos, ainda maior do que existem em sites de relacionamentos. Por isso, não deixe de explorar essas plataformas.

Qual é a nossa conclusão?

O mundo mudou muito nos últimos dez a 20 anos. A internet se tornou parte de nossas vidas e substituiu a comunicação em pessoa para muitos. Independentemente de isso ser bom ou ruim, esse é um fato que irá aumentar a cada ano e mais pessoas se conhecem hoje na internet. Essa tendência só aumentará.

Agora, já não é preciso abordar pessoas na rua, nem tentar que aquela garota linda fale com você no mercadinho. É tudo mais fácil, conveniente e até mais seguro agora que a maior parte das conexões acontecem online. A esmagadora maioria das pessoas na internet são mais abertas, sociáveis e sinceras. E isso é muito importante para encontrar pessoas com quem você pode ter um relacionamento promissor. Agora, você apenas tem que escolher a plataforma online mais adequada e aproveitar esta oportunidade de conhecer novas pessoas perto ou no resto do mundo. Você não vai se arrepender!