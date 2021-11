Brasil pode ganhar novo feriado nacional em 2022; saiba mais

O Brasil pode ganhar mais um feriado nacional a partir de 2022 . A data será para homenagear Irmã Dulce, canonizada em 2019 pelo papa Francisco. Se aprovado pelo Congresso, o feriado de Santa Dulce dos Pobres será celebrado no dia 13 de março.

O primeiro passo para a criação do novo feriado nacional foi dado na última quinta-feira, 18, pela Comissão de Educação, ao aprovar o projeto de lei (PL 4.028/2019) de autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA). A proposta segue para análise na Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em Plenário.

Durante a tramitação do projeto na Comissão de Educação, o senador Angelo Coronel apresentou emenda para sugerir uma nova data: o dia 13 de outubro –data em que a religiosa foi canonizada pelo papa. O relator do projeto, senador Flávio Arns (Podemos-PR), entretanto, resolveu adotar o 13 de agosto –data em que Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes recebeu o hábito das Irmãs Missionárias em Salvador (BA) e passou a adotar o nome de Irmã Dulce, em homenagem à mãe, em 1933.

No entanto, durante a votação na semana passada, o relator manteve a data do novo feriado nacional no dia 13 de março.

Calendário de feriados para 2022

Diferente dos dois últimos anos, quando foi quase impossível aproveitar os dias de folga para viajar, já dá para planejar aquela escapada.

A má notícia é que os dias de folga com opções de emenda em 2022 serão menores do que em 2021, mas mesmo assim dá para aproveitar e fazer aquela tão sonhada viagem.

Ao todo, o ano de 2022 terá 12 feriados nacionais, sendo que três deles caem de fim de semana –sábado ou domingo. Já quem mora em São Paulo, pode incluir mais três dias de ócio no calendário — 25 de janeiro (aniversário de SP); 9 de julho (Revolução Constitucionalista) e 20 de novembro (Consciência Negra).

Os feriados nacionais de 2022