Caderno com músicas inéditas de Marília Mendonça é encontrado em avião que caiu

Dentre os pertences das vítimas da queda do avião que levava Marília Mendonça e sua equipe a Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, encontrados em buscas realizadas neste sábado (6), está um caderno que a cantora usava para registrar ideias e novas composições.

A informação foi divulgada a O TEMPO pelo advogado da “rainha do feminejo” Luiz Maurício. O caderno será entregue à família da cantora.

Ainda não se sabe se as canções inéditas serão gravadas por outros artistas, como homenagem à curta, mas explosiva e vivaz carreira de Marília, que perdeu a vida aos 26 anos.

“É muito cedo, ainda. Vai ter que ser muito bem avaliado”, explicou o profissional do direito. Nas redes sociais, a cantora costumava falar sobre novos projetos que faria.

Tragédia

Na tarde dessa sexta-feira (5), o avião bimotor que levava a cantora e compositora caiu a três quilômetros do aeroporto onde pousaria, em uma cachoeira em Piedade de Caratinga.

Todas as pessoas que estavam na aeronave – além de Marília, seu tio e assessor, seu produtor, o piloto e o co-piloto morreram. (Com informações de Alice Brito)