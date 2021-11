Calegário participa de audiência pública sobre aprovados no concurso da Defensoria Pública

O Deputado Estadual Fagner Calegário participou, na manhã desta quinta-feira, 04, da Audiência Pública para debater sobre os aprovados no concurso da Defensoria Pública, junto aos secretários, aprovados e representantes da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre.

A audiência pública é fruto de um requerimento feito por Calegário visando o diálogo sobre a necessidade da convocação imediata dos aprovados no último concurso da Defensoria Pública. Calegário foi muito elogiado pela iniciativa e desde 2019 trabalha a pauta em seu mandato. Para o Deputado, esse é um assunto de extrema importância e a convocação dos aprovados precisa acontecer o mais rápido possível por conta do déficit de defensores públicos em todo o estado.

“Cinco municípios da região do Juruá se encontram sem defensores públicos para poder atuar na regional. É necessária a convocação desses aprovados. Como foi dito na nossa audiência: Não se faz defensoria, sem defensores. O estado precisa trabalhar com os defensores públicos do próprio quadro ao invés dos dativos.”, afirmou Calegário.

A presidente da Adpacre, Aryne Cunha, estava presente na Audiência Pública e reforçou ainda mais a importância dos Defensores Públicos e da convocação destes para preencher o quadro do estado: “Quase todos defensores públicos estão se desdobrando para atender a capital e no interior e não pode ficar dessa forma. Além do ganho da população com a presença do defensor por perto, ele vai poder entender a necessidade da comunidade no coletivo.”, ressaltou a presidente.