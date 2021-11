Carioca fica com pé roxo e unha amarela ao calçar tênis com piolho-de-cobra

Ela contou que, na última sexta-feira (29), foi para a loja da qual é dona, na Taquara, Zona Oeste do Rio, e ao chegar lá percebeu que o bicho estava no seu sapato.

“Matei ele, calcei o tênis novamente e segui com o meu dia. Quando eu cheguei em casa 19h da noite, quando eu tirei um tênis, vi que o meu pé estava desse jeito! Eu entrei em desespero total!! Comecei a gritar, a pedir socorro! Minha mãe me colocou no box [do banheiro], comecei a lavar o pé com sabão e nada dessa ‘mancha’ sair. Liguei para o meu namorado e logo corremos para o hospital”, relatou ela em seu perfil no Instagram.