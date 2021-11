Celso Portiolli confirma fim do seu programa no SBT e dá adeus a atração: “Muito obrigado a todos”

Anteriormente comandada por Silvio Santos, o Show do Milhão foi reformulado pelo SBT e caiu nas mão de Celso Portiolli. Desde então, o apresentador está bombando na atração. Com carisma e boas sacadas, ele se destacou e é claro que uma temporada está confirmada. Mas, por agora, o clima é de despedida.

Dessa forma, no Instagram, Celso Portiolli apenar agradeceu e confirmou o fim dessa temporada. “Nesta sexta vai ao ar o último Show do Milhão com minha apresentação. Foram 13 episódios incríveis!!! Muito obrigado a toda equipe que me apoiou desde o primeiro momento”, disse.