Chá de espinheira santa: conheça agora os inúmeros benefícios dessa bebida natural tida como milagrosa

A espinheira santa é uma planta muito conhecida por seus benefícios para a saúde, principalmente no tratamento de má digestão e dor no estômago. A melhor forma de aproveitar todos os seus benefícios é por meio do chá. Por isso, o Casa e Agro, do Tecno Noticias, traz nesta segunda-feira, 29 de novembro, a receita do chá de espinheira santa, bem como seus benefícios.

A espinheira santa é nativa da região sul do Brasil. Trata-se de uma planta medicinal, cujas folhas são fontes de diversas substâncias terapêuticas. Sendo rica em ação antioxidante, o que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce, além de auxiliar na desintoxicação do organismo e no aumento da imunidade. Confira a seguir como fazer o milagroso chá de espinheira santa.

Benefícios da espinheira santa

A espinheira santa é rica em apigalocatequina, uma propriedade com ação cicatrizante de úlceras estomacais. Por isso, essa planta é tão utilizada para ajudar no tratamento de doenças que atingem o estômago. Dentre elas estão a gastrite, a azia, o refluxo gástrico e as dores estomacais. Além disso, auxilia no combate à infecção pela bactéria H. Pylori, que é responsável por causar úlceras e lesões no estômago.

Isso acontece porque essa planta reduz a acidez gástrica, além de proteger a camada interna do estômago. Ademais, isso é possível por ter uma grande quantidade de antioxidantes que atuam na proteção das células. Além disso, a espinheira santa também é utilizada para tratamentos de cicatrizes e acnes.

Como fazer chá de espinheira santa

A forma mais comum de se utilizar a espinheira santa é por meio do chá, sendo feito com o uso de suas folhas. Assim, confira o modo de preparo a seguir.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de espinheira santa;

1 xícara de água.

Primeiramente, coloque a água para ferver. Assim, que começar a fervura, adicione as folhas de espinheira santa. Deixe em infusão por 10 minutos. Após isso, é só coar e servir. Recomenda-se que o chá de espinheira santa seja ingerido por três vezes ao dia, e deve ser consumido meia hora antes das refeições.