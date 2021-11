Chef de cozinha morre após ser agredido em briga por celular; vítima e agressor estavam bebendo juntos

O chef de cozinha Ricardo Menezes Silva, de 40 anos, morreu após ser agredido em uma briga por Bruno Sales de Melo e Silva, de 30 anos, no sábado (7), na Feira do Guará, no Distrito Federal.

Segundo testemunhas, os dois estavam bebendo juntos em um bar e, por volta das 11h30, iniciaram uma discussão. Em seguida, foram até o estacionamento, onde trocaram socos e chutes.

A Polícia Civil afirma que a briga foi por conta de um celular. Ao perceber a gravidade das agressões, o próprio suspeito tentou reanimar a vítima, sem sucesso. Os bombeiros também tentaram socorrer Ricardo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

