Chitãozinho faz transplante capilar: “Mais fios no meu paletó”

O sertanejo brincou sobre a novidade nas redes sociais: “Mais fios de cabelos no meu paletó”. A técnica usada para o implante de Chitãozinho é chamada de FUE, método de se obter cabelo da área doadora para o transplante capilar no qual as unidades foliculares são removidas uma a uma diretamente da área doadora, sem a necessidade de incisão, portanto não existe cicatriz linear.

A cirurgia ocorreu em São Paulo pelo Dr. Antônio Ruston que explicou como o procedimento foi feito. “A diferença está nos detalhes. A combinação perfeita entre arte e tecnologia”, disse.