Como saber se o mel é puro antes de comprar: aprenda diferenciar e nunca mais seja enganado

O mel é um excelente substituto do açúcar refinado, uma vez que ele é rico em propriedades nutritivas, diferente do açúcar que é uma fonte de calorias vazias. Contudo, para a aproveitar de todos os benefícios do mel, é preciso que ele seja puro. Assim, neste domingo, 28 de novembro, aqui no Casa e Agro, do Tecno Noticias, você vai aprender como saber se o mel é puro antes de comprar.

Infelizmente, diversos produtos são adulterados pelas indústrias antes de chegar às prateleiras do supermercado, e com o mel não é diferente. Por isso, é muito importante aprender como saber se o mel é puro antes de comprar, assim você não será mais uma vítima daquele famoso ditado popular “comprar gato por lebre”.

Como saber se o mel é puro antes de comprar

Antes de comprar, não há muito a ser feito para saber se o mel é puro, tendo em vista que você não tem acesso ao produto. Então a única saída é analisar muito bem o rótulo da embalagem. Primeiramente, procure por expressões como “orgânico” ou “natural” na parte da frente da embalagem. Isso aumenta as chances desse produto ser puro.

Depois, é hora de verificar todos os ingredientes contidos nesse produto, geralmente essas informações ficam no verso da embalagem. A dica é: quanto mais ingredientes possuir no produto, menos puro ele será. Veja se tem menção a produtos como aromatizantes, corantes, adoçantes artificiais, xarope de glicose. Todos eles indicam que o produto foi adulterado.

Por fim, verifique se há o selo de inspeção federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, ele indica que o produto passou por um teste de qualidade na produção de alimentos de origem animal. Contudo, se você já comprou o produto e quer saber se ele é puro, existem alguns testes que podem ser feitos em casa, veja quais são a seguir.

Testes para verificar a pureza do mel

O primeiro teste e o mais simples é o teste da colher. Basta colocar uma pequena gota de mel na parte de trás da colher e verificar se ele vai escorrer ou espalhar, se isso ocorrer significa que o mel é impuro. Isso ocorre porque que o mel possui muita umidade, indicando que foi alterado.

Outro teste bem fácil é o da água. Para fazer, coloque uma colher de mel em um copo de água. Se o mel se dissolver na água, é um forte indício de que foi adulterado. Por outro lado, se ele assentar no fundo do copo, trata-se de um mel puro.

Por fim, você também pode fazer o teste da chama. Basta colocar um pouco de mel na ponta de um fósforo, em seguida passe na caixinha do fósforo para acender. O mel puro é inflamável, assim ele irá acender normalmente. Já se o mel for impuro, vai conter umidade, consequentemente, o fósforo não irá acender.

Assim, com as dicas de como saber se o mel é puro antes de comprar, juntamente com os testes para verificar a pureza do mel, você aumenta as chances de consumir um produto puro e livre de qualquer tipo de adulteração feito pelas industrias. Com essas dicas básicas, você deixará de ser enganado e ganhará mais saúde.