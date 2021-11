Comprovante de vacinação, RBtrans, Ano Novo e Carnaval no Acre e mais: veja o que foi destaque nesta segunda

Fique mais informado com os destaques desta segunda-feira, 29, no ContilNet

Gladson diz que pode recuar em decisão sobre realização do Ano Novo e Carnaval no Acre

O governador Gladson Cameli disse nesta segunda-feira (29) que pode recuar na sua decisão sobre a realização de festas como ano novo e carnaval no Acre. Saiba mais.

‘Podemos ter uma inundação ainda em dezembro de 2021’, diz Major Falcão sobre cheia no rio Acre

O major Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, falou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (29) que em decorrência do aumento no volume de chuvas, a pasta não descarta a possibilidade de uma possível enchente ainda em dezembro de 2021. Veja mais.

Decreto: comprovante de vacinação passa a ser exigido no Acre para shows e eventos

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29), um decreto que institui o “passaporte sanitário”. Com o decreto, passa a ser obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação para a entrada a eventos, sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares, destinados a público superior a 100 pessoas, com ou sem assento. Os setores e as atividades obrigadas a exigir o comprovante de vacinação deverão estender a exigência a seus funcionários. Confira.

Polícia Federal destrói 131 balsas no rio Madeira e prende três pessoas com ouro em garimpo ilegal

Pelo menos três pessoas foram presas e 131 balsas apreendidas e destruídas durante operação contra o garimpo ilegal no rio Madeira, no Amazonas, durante o fim de semana. A operação foi realizada pela Polícia Federal, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) e homens das Forças Armadas, Exército e Marinha. Saiba mais.

RBtrans notifica mais 300 condutores por infrações de trânsito na capital acreana; confira a lista

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (29) um lista de veículos autuados por infração de trânsito. Veja lista.