Gladson diz que pode recuar em decisão sobre realização do Ano Novo e Carnaval no Acre

O governador Gladson Cameli disse nesta segunda-feira (29) que pode recuar na sua decisão sobre a realização de festas como ano novo e carnaval no Acre.

Gladson foi questionado sobre o assunto a partir da decisão de outros gestores no Brasil de cancelar os eventos por conta do curso da pandemia do novo coronavírus e da ameaça da nova variante ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul.

O governador já havia dito à imprensa que o seu desejo era o de realizar as programações, com o recrudescimento da pandemia e a baixa na ocupação de leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

“Não vou tomar uma decisão agora, mas se for preciso recuar, vou recuar, dependendo do que acontecer nos próximos dias”, argumentou o chefe do executivo.

“O que não posso fazer é tomar uma decisão de forma precipitada. Tudo pode acontecer. Eu não imaginava que ao assumir o governo, enfrentaria uma pandemia, por exemplo”, finalizou.

O anúncio foi dado durante coletiva à imprensa para anúncio das propostas de governo que foram executadas e que estão em andamento.