Concurso Ibama: instituto confirma 7 bancas na dispusta

Como antecipado por Folha Dirigida, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis já recebe propostas de bancas para organização do concurso Ibama. Oficialmente, o órgão confirmou 7 nomes que já estão na disputa.

Na lista divulgada pelo Ibama à reportagem, estão:

Cebraspe;

Fundação Getulio Vargas (FGV);

Iades;

Instituto AOCP;

Ibade;

Idecan; e

Instituto Mais.

Segundo o Ibama, essa é a lista de propostas que foram recebidas até o dia 29 de outubro. Entretanto, em consulta feita pela reportagem da Folha Dirigida ao SEI, outras duas bancas não constantes na relação teriam feito contato: Fundação Carlos Chagas (FCC) e Cesgranrio.

Mas, por não aparecerem na lista enviada pelo Ibama, é provável que estejam fora da disputa. Isso porque as propostas eram para ter sido enviadas até a data mencionada pelo órgão.

“O Ibama informa que oficializou, na sexta-feira (22), a apresentação de propostas orçamentárias por instituições para realização do concurso público. O processo deverá estar acompanhado de documentos comprobatórios que atendam ao Plano de Trabalho até o dia 29 de outubro de 2021”, consta em nota enviada à imprensa.

O próximo passo será dar início ao processo de análise às propostas. Em seguida, a escolhida será anunciada e terá seu contrato assinado. Após isso, o edital de abertura do concurso poderá ser liberado para publicação.

A reportagem da Folha Dirigida questionou o Ibama sobre prazos para conclusão do processo de escolha da banca e publicação do edital. Entretanto, o órgão não se manifestou.

Aval do concurso Ibama foi para 568 vagas

O concurso Ibama teve seu aval publicado oficialmente em 6 de setembro. A autorização foi para 568 vagas, em cargos dos níveis médio e superior.

Como prazo legal dado pelo Ministério da Economia, o edital precisa ser publicado até março de 2022. Mas, a expectativa é de que o documento saia bem antes, já que os preparativos estão bem avançados.

Das vagas, 432 são para o nível médio, no cargo de técnico ambiental. A remuneração inicial da carreira é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais oportunidades são para cargos de nível superior, sendo: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Os ganhos, nesses casos, chegam a R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

Como foram os últimos concursos Ibama?

O Ibama já está há, pelo menos, sete anos sem concursos públicos para ingresso de efetivos. Em 2012 e 2014, o Ibama divulgou seus últimos editais para servidores, quando as oportunidades foram para técnico administrativo, analista ambiental e analista administrativo.

O Cebraspe foi o organizador responsável pelas três seleções, com editais distintos. Na época, os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e, no caso do analista, redação.

A avaliação objetiva foi composta por 50 questões divididas por diversas disciplinas, conforme os programas de cada cargo. Os exames cobraram conteúdos sobre: