Concurso ICMBio: banca é contratada e edital já pode sair

Foi publicado nesta quinta-feira, 25, o extrato de contrato entre o Cebraspe e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Desta forma, o próximo passo é a divulgação do edital do concurso ICMBio.

A assinatura do contrato torna a abertura do concurso uma questão de tempo. Pela portaria autorizativa, o edital pode ser publicado até 6 de março de 2022.

No entanto, com os trâmites avançados, a expectativa é para que isso ocorra entre o final deste ano e o início do próximo.

Vale destacar que o mesmo Cebraspe ficou responsável pelo último concurso do ICMBio, aberto em 2014. Sendo assim, o edital anterior pode ser usado como base para os estudos.

Concurso ICMBio terá 171 vagas efetivas

O aval do Governo Federal para o concurso ICMBio confirma 171 vagas efetivas. Dessas, 110 serão destinadas ao cargo de técnico ambiental, que exige apenas o nível médio completo. Os salários iniciais serão de R$4.063,34.

As outras 61 oportunidades serão para a carreira de analista ambiental, que tem o nível superior como requisito. As remunerações, neste caso, serão de R$8.547,64.

Confira abaixo a distribuição das oportunidades autorizadas:

CARGO ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO* VAGAS Técnico ambiental Nível médio R$4.063,34 110 Analista ambiental Nível superior R$8.547,64 61

*Os valores incluem vencimento básico, além de auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho.

Os novos servidores atuarão em ações relativas ao licenciamento ambiental, ao controle de qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e, principalmente, à fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Sobretudo na Amazônia Legal.