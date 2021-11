Concurso ICMBio: veja a nota de corte dos últimos editais

Um novo edital do concurso público Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (concurso ICMBio) está perto de ser publicado. Com a banca Cebraspe como favorita, o próximo edital está previsto para 171 vagas.

A contratação e oficialização da banca organizadora é a última etapa que antecede a publicação do edital destinado ao provimento de 171 vagas divididas da seguinte forma:

O último edital do concurso ICMBio ocorreu em 2013, organizado pelo Cespe. Na época, foram ofertadas 271 vagas entre os cargos de técnico ambiental, técnico administrativo, analista ambiental e analista administrativo.

Confira abaixo a nota de corte dos cargos previstos para o próximo edital, conforme a última seleção:

Nota de corte ICMBio: técnico ambiental

No último edital ICMBio, realizado em 2014, as vagas para o cargo de técnico ambiental foram divididas em diversos estados.

As provas objetivas tiveram pontuação de 120 pontos e a redação de 20 pontos, totalizando 140 pontos ao máximo. Nas notas de corte abaixo, serão considerados somente os candidatos que ficaram dentro das vagas imediatas.

Confira a nota de corte para cada uma das oportunidades:

Amazonas

Geral (20): 93.02 (aproveitamento de 66,4%)

PcD (2): 76.47 (aproveitamento de 54,6%)

Distrito Federal

Geral (4): 99.3 (aproveitamento de 70,9%)

Espírito Santo

Geral (2): 105.93 (aproveitamento de 71,4%)

Goiás

Geral (1): 98.19 (aproveitamento de 70%)

Maranhão

Geral (2): 102.31 (aproveitamento de 73%)

Minas Gerais

Geral (1): 89.88 (aproveitamento de 64,2%)

Pará

Geral (14): 94.83 (aproveitamento de 67,7%)

PcD (1): 82.03 (aproveitamento de 58,6%)

Paraíba

Geral (2): 102.43 (aproveitamento de 71,4%)

Pernambuco

Geral (1): 105.68 (aproveitamento de 75,4%)

Paraná

Geral (2): 99.02 (aproveitamento de 70,7%)

São Paulo

Geral (1): 93.43 (aproveitamento de 66%)

Nota de corte concurso ICMBio: analista ambiental

Diferente do cargo de técnico, as vagas de analista ambiental só foram disponibilizadas para dois estados: Mato Grosso e Pará. As pontuações seguiram os mesmos critérios que para o cargo de técnico ambiental.

Confira abaixo:

Mato Grosso

Geral (4): 82.75 (aproveitamento de 59%)

Pará

Geral (24): 79.53 (aproveitamento de 56%)

PcD (2): 68.81 (aproveitamento de 49,15%)

Resumo