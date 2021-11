Concurso PF agente administrativo: órgão soma 451 vacâncias

A urgência por um novo concurso PF agente administrativo é grande, principalmente pelas saídas constantes. Por isso, com a certeza de cargos vagos na corporação, você precisa antecipar os seus estudos e iniciar sua preparação com o Clube da Folha.

Segundo dados obtidos por Folha Dirigida, atualmente são 451 cargos vagos de agente administrativo na Polícia Federal.

Desse quantitativo, 337 são saídas por aposentadorias, ou seja, quase 75% do total.

E a expectativa é de que mais servidores deixem a corporação, já que este costuma ser o motivo mais comum entre os órgãos públicos, além de mortes, exonerações e licenças.

Este dado foi obtido no portal Dados Abertos, do Governo Federal, e tem como base o mês de setembro de 2021.

Vagas solicitadas do concurso PF condizem com a realidade

Geralmente, as vagas solicitadas por um órgão público para realização de concurso são menores do que os cargos vagos. Mas, a Polícia Federal fez um pedido dentro da sua realidade atual.

Neste ano, a corporação solicitou concurso PF para a área administrativa com 557 vagas. Dessas, 404 são destinadas ao agente administrativo de nível médio.

Ou seja, de lá para cá mais saídas devem ter acontecido e o órgão deve readequar o seu pedido em 2022, já que ainda não teve autorização. A expectativa é de que, em breve, um novo concurso para o plano de cargos seja autorizado e a PF consiga suprir esta carência.

Confira a distribuição completa das vagas por cargo:

Cargo Nível Quantitativo Administrador Superior 23 Arquivista Superior 8 Assistente Social Superior 10 Bibliotecário Superior 1 Contador Superior 9 Economista Superior 3 Enfermeiro Superior 3 Engenheiro Superior 1 Estatístico Superior 4 Farmacêutico Superior 1 Médico Superior 68 Nutricionista Superior 1 Psicólogo Superior 5 Técnico em Assuntos Educacionais Superior 13 Técnico em Comunicação Social Superior 3 Subtotal Nível Superior 153 Agente Administrativo Médio 404 Subtotal Nível Médio 404 Total 557

O despacho do pedido, disponível para consulta no Sistema Eletrônico de Informações, traz as informações e justificativas para o novo pedido com 557 vagas na área de apoio da Polícia Federal.

“Trata de solicitação de autorização para realização de concurso público para o provimento de 153 (cento e cinquenta e três) cargos de nível superior e 404 (quatrocentos e quatro) cargos de nível médio do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal – PECPF, conforme quadro a seguir, como medida de fortalecimento da capacidade institucional da Polícia Federal, pelas razões expostas nos autos.”

A carreira de agente administrativo tem exigência de nível médio e conta com remuneração de R$4.710,76, inicialmente.

Mas o pedido também conta com cargos de nível superior em várias áreas. Para estes, os ganhos são de R$5.559,67 (exceção é o médico, com R$7.692,55).

Quando foi o último concurso PF agente administrativo?

Além de ter uma preparação qualificada, também é preciso saber tudo sobre o último concurso. Afinal, é com o edital anterior que você vai conseguir ter uma base mais sólida para os estudos e vai ficar por dentro de tudo.

Na Polícia Federal, o último concurso PF da área de apoio teve edital em 21 de novembro de 2013. Já são mais de oito anos dessa seleção.

O edital foi divulgado pelo Cebraspe , na época ainda como Cespe/UnB. As etapa, no entanto, só foram realizadas em 2014.

Foram ofertadas 566 vagas, sendo 534 destinadas ao cargo de agente administrativo, de nível médio. O edital trouxe o regime de 40 horas semanais e confirmou que foram aplicadas apenas provas objetivas para o agente administrativo.

As disciplinas foram divididas em Básicas e Específicas, sendo:

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Raciocínio Lógico

Atualidades

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos