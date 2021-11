Conferente, auxiliar de operação de balança e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta-feira

O ContilNet separou nesta sexta-feira (19), quatro oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para conferente, auxiliar de operação de balança, operador de empilhadeira e representante comercial.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Conferente: Realizará conferência de cargas, após separação de mercadorias, identificação de produtos e cargas. Acompanhamento de divergências de itens das cargas fracionadas, recebimento de entregas de fornecimento e devoluções.

– Auxiliar de operação de balança: Dar apoio à operação de pesagem e fiscalização, montar e desmontar, com o auxílio de sua equipe, todo o conjunto de materiais e equipamentos inerentes a operação diária, no local indicado pelo cliente, a montagem e desmontagem deve ser realizada em velocidade suficiente a garantir o tempo mínimo contratual de operação do equipamento, sem ultrapassar a jornada normal de trabalho;

– Operador de empilhadeira: Realizará carregamento e descarga de produtos e materiais, na operação, abastecimento e armazenagem de produtos verticalmente, observando o espaço e dimensões do produto, operar empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando para o estoque. Mantém as empilhadeiras em boas condições mecânicas de funcionamento, solicita manutenção e abastecimento, quando necessário.

– Representante comercial: Será responsável por atuar diretamente na área de vendas, realizar visitas periódicas aos clientes, manter atualizado seu cadastro de clientes, enviar pedidos conforme procedimento e prazos definidos, conhecer os procedimentos de crédito, expedição e entrega, encontrar e contatar novos clientes em potencial, tratar reclamações e coordenar manutenção e devolução dos produtos, fazer recomendações baseado nas necessidades dos clientes.