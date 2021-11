Deolane Bezerra é detonada por expor filha com decote

Deolane Bezerra celebrou a chegada dos seus 34 anos com direito a um festão de aniversário na Mansão Ferrara – Villagio Europeo, na Mooca, Zona Leste de São Paulo, nesta quarta-feira (3). No evento, os looks dos convidados e familiares deram o que falar, como por exemplo, a roupa polêmica que a advogada separou para a filha, Valentina, de 5 anos, usar.

A criança comemorou a festa da mãe usando um vestido longo dourado com rendas na região das pernas, fita preta na cintura e decote em V, o que causou polêmica entre os fãs da famosa nas redes sociais. Muitos criticaram o fato de a herdeira da digital influencer ser menor de idade e usar um look livre. A peça é assinada pelo Atelier Lauren Children, um dos mais badalados da capital.

“Pra que um decote numa criança? Expor a inocência dessa forma… estamos no fim dos tempos mesmo”, disse Jordana Gomes. “Criança com decote em V, inacreditável! E o pior de tudo, tem gente que acha isso natural e lindo”, falou Aline Oliveira. “A menina aparenta estar visivelmente desconfortável? Mas né, ela é mãe, ela faz o que quer”, observou Mahal Ramon. “Acabou com a inocência da Criança!”, disparou Danilo Freitas.



Deolane Bezerra ainda não se pronunciou sobre as críticas que recebeu em relação ao look escolhido para a filha. Por outro lado, a mesma não se intimidou ao compartilhar a roupa com riquezas de detalhes nos Stories do Instagram, plataforma em que soma mais de 11,9 milhões de seguidores. De acordo com fontes, a criança passou boa parte da festa de cara emburrada, apesar de não deixar claro o motivo.

Look milionário

A advogada investiu no look diferenciado para a festa milionária. De acordo com a revista Quem, ela chegou ao evento usando joias que somam mais de R$ 4,5 milhões, o que inclui brincos, pulseira e anel. As peças foram inspiradas nas que usadas por Ivete Sangalo no “Prêmio Multishow” de 2020. A premiação virou alvo de polêmica após riscar Ludmilla da categoria de Melhor Cantora.

Além da polêmica envolvendo o look da filha, a festa de Deolane Bezerra foi palco de confusão e invasão de penetras. Com a promessa de um rigoroso esquema de segurança para barrar pessoas sem convite, a celebração da nova idade da digital influencer teria sido sido invadida por Raiane Cassemiro.

Rayane Cassemiro teria sido expulsa da festa por Adélia Soares, advogada de MC Mirella. De acordo com publicações nos Stories do Instagram de Vinicus Barros, a ex-BBB chamou a atenção de vários convidados alegando que a influencer teria que deixar o evento por causar discórdia com várias celebridades, incluindo a sua cliente e amiga.

MC Mirella foi alvo de fofoca de Rayane sobre um soposto affair com o ator João Guilherme. A funkeira é casada com Dynho Alves, um dos participantes de “A Fazenda 13”. “Vaza, vaza! Não deixar entrar de novo, tá? Ela fica falando mal de todo mundo na internet só pra ganhar seguidores”, disparou a famosa. Cassemiro se defendeu afirmando que recebeu convite.