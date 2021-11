Deolane Bezerra pode estar correndo risco de vida; vidente que previu morte de Marília Mendonça faz alerta

Talvez a vida da viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra esteja correndo risco. A advogada criminalista, que está no auge de sua carreira, precisa tomar cuidado. Recentemente, a loira deu uma festa avaliada em R$ 4,5 milhões, para 1500 pessoas.

Além disso, o bordão “esquece, a mãe tá estourada”, já está na boca do povo. Sendo assim, atualmente, Deolane é uma das queridinhas de grande parte dos internautas. A prova disso estão nos seus mais de 12 milhões de seguidores no Instagram.

Entretanto, de acordo com o Mestre José, um vidente famoso, Deolane Bezerra precisa se cuidar. Em suma, no vídeo, ele afirma que a advogada criminalista chora a noite sozinha. Desse modo, ele a aconselha a tentar se livrar desse sentimento logo.

Logo em seguida, ele diz que um grande amor do passado pode lhe trazer sofrimento e também revela que a justiça será feita sobre a morte do Mc Kevin. Mas não para por aí! Mestre José as vezes acerta, de acordo com alguns internautas, ele avisou a cantora Marília Mendonça sobre a grande chance dela estar envolvida em um acidente fatal.

Deolane Bezerra detona Bolsonaro e exalta Lula

Recentemente, a viúva de MC Kevin, Deolane foi ao podcast PodPah, e aproveitou para deixar claro que é a favor do Presidente Lula, detonando Bolsonaro. “Eu amo aquele ‘véi’ demais. Me julguem. Eu tenho uma foto dele, do dia que ele se entregou em São Bernardo do Campo”, disse a advogada sobre Lula.

Além disso, Deolane falou sobre as pessoas do nordeste que votaram em Bolsonaro. “Tem uns vagabundo ainda que votou em Bolsonaro, viu? Eu ver nordestino votar em Bolsonaro me dá dez ódios de uma vez, viu? Ele é um canalha. Pra mim, Bolsonaro ganhou por causa da facada”, disse Deolane.

Deolane Bezerra relembrou também o dia em que Lula se entregou para polícia, em 2019. “Eu fui lá, na hora que eu vi ele parecia que estava vendo Jesus. Perdão, Jesus. Mas ver aquele velhinho com a barbinha branca, eu digo: ‘Ô, minha Nossa Senhora, é o Lula aqui’. Dei um abraço nele e falei: ‘Não se entregue, não presidente. A gente fica aqui na porta”, finalizou Deolane Bezerra.