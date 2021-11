Deracre realiza melhorias no Ramal Humaitá do Moa, em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado no melhoramento do Ramal Humaitá do Moa, localizado na Comunidade Assis Brasil, próximo à BR-307, em Cruzeiro do Sul. A ação tem sido executada nesta semana e conta com a utilização de uma retroescavadeira, uma motoniveladora, uma pá carregadeira e três caminhões basculante.

Os técnicos da autarquia atuam no melhoramento de três quilômetros, com serviços de limpeza, retirada de atoleiros, construção de saídas de águas pluviais, melhoria de solo com aplicação de camada de vegetal. Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a recuperação do ramal deve garantir a trafegabilidade e escoamento da produção agrícola da comunidade Assis Brasil.

“É mais uma determinação do governador Gladson Cameli, que tem se esforçado para transformar a vida de quem mora no campo e também de garantir o acesso dessas famílias ajudando elas a escoar sua produção”, enfatizou o presidente.

O gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, afirmou que a ação visa dar assistência ao produtor rural que necessita ter mobilidade no ramal e precisa realizar escoamento da produção agrícola.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre que segue avançando com as obras em todo o estado.