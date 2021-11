Dia de Finados: cemitérios de Sena Madureira recebem trabalho de limpeza

Os cemitérios de Sena Madureira receberam recentemente um trabalho de limpeza por parte da Semsur para o dia de finados. Nesta terça-feira (2), muitas pessoas deverão se deslocar para prestar homenagens a seus entes queridos que já se foram.

De acordo com o secretário da Semsur, Jeocundo Assis, existem três cemitérios em Sena: São João Batista, considerado o maior da cidade, Recanto da Saudade, situado no Segundo Distrito e o do 40, localizado no final da estrada Bom Sucesso. “Realizamos o trabalho limpeza em todos eles. Nesta segunda-feira (1º), estamos fazendo a retirada de entulhos no cemitério São João Batista”, confirmou.

Todos os anos no dia de finados um grande número de moradores comparece aos túmulos de seus entes queridos para acender velas, levar coroas de flores e até mesmo realizar pequenos reparos.

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição estará realizando Missas assim como fez no ano passado. No cemitério São João Batista, a celebração deverá ocorrer pela parte da tarde.

Fotos: ContilNet