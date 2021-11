‘Difícil ver sua filha retratada como lixo’, diz mãe de Eliza Samúdio sobre cliente fantasiado de goleiro Bruno com saco preto

“É difícil ver sua filha retratada como lixo”, disse Sônia Moura, sobre a “representação” da filha, Eliza Samúdio, morta em 2010, como um saco de lixo em uma publicação de uma foto de um cliente fantasiado de goleiro Bruno. Veja a foto acima.

A postagem foi feita por um bar de Manaus e ocorreu segunda-feira (1º). O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Em vídeo divulgado pela proprietária do estabelecimento, ela afirma que o funcionário que fez o post foi afastado.

Procurada pelo g1, a mãe de Eliza Samúdio, Sônia Moura, que mora em Mato Grosso do Sul, relembrou do momento em que recebeu a notícia da “brincadeira de mau gosto”.

“Olha, triste, muito triste! Muito indignada pelo comportamento desse ser humano. A pessoa foi infeliz. Não sei o que está acontecendo hoje com o ser humano, é terrível”, detalhou com a voz embargada.

Sônia que contou ao Bruninho, filho de Eliza com o ex-goleiro Bruno, sobre a fantasia registrada em Manaus. “Eu consegui fazer com que ele [Bruninho] não visse. Conversei e falei a respeito do que estava ocorrendo, até para preparar ele. Na escola pode haver comentários. Ele ficou assustado comigo, pensando que eu não estava bem”, relembrou.