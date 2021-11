Dono de motel descobre traição e mata funcionário com tiro nas costas

A necrópsia do corpo de Daniel Ricardo da Silva confirma que ele foi atingido por três tiros nas costas disparados por Dhaubian Braga Brauioto Barbosa, de 57 anos, no domingo (31/10), em Marília, interior de São Paulo. Barbosa é dono do Motel Fênix, local do assassinato e onde Silva trabalhava.

Dhaubian Braga Brauioto Barbosa, que é coronel aposentado da Polícia Militar, teve a prisão temporária decretada na quinta-feira (4/11). Ele alega que fez os disparos no motel, localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em legítima defesa. “A motivação foi passional. A vítima mantinha um relacionamento com a esposa do oficial, o que ficou comprovado inclusive no depoimento dela, que também é policial militar”, afirmou o delegado seccional Wilson Frazão ao G1. Ainda segundo a polícia, Daniel foi atingido pelos tiros quando chegava para trabalhar no motel na manhã de domingo (31/10).